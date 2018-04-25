على خلفية حادث سير.. باكستان تمنع الملحق العسكري الأمريكي من السفر

أدرجت السلطات الباكستانية الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بإسلام آباد، في قائمة الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية ضلوعه بحادث سير تسبب في مقتل شخص.

وقال النائب العام الباكستاني، خالد محمود، إنه في الوقت الحاضر لا يمكن إيقاف الملحق العسكري، لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، مضيفا أن التحقيق في هذه القضية سيستمر حتى النهاية.

وأوضح أنه لا يمكن للمحكمة استدعاء هذا الملحق العسكري، إلا إذا سحبت الولايات المتحدة الحصانة الدبلوماسية عنه.

واستدعت باكستان في قوت سابق سفير واشنطن لديها للاحتجاج على وفاة سائق دراجة نارية لدى اصطدامه بمركبة دبلوماسية أمريكية كان يقودها الملحق العسكري.

وأصيب شخص آخر في حادث الاصطدام الذي وقع ليل السبت عند إشارة مرور في إسلام آباد بين رجلين على دراجة نارية وسيارة تابعة للسفارة الأمريكية كان يقودها الملحق العسكري.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الباكستانية بأن "السفير الأمريكي أعرب عن تعاطفه العميق وأسفه على وفاة المواطن الباكستاني، وأكد أن السفارة ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

المصدر: وكالات