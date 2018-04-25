إقبال كبير على كتاب مدير الـ"FBI" السابق عن ترامب

سجل كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI" جيمس كومي الذي يسرد فيه تفاصيل علاقته مع الرئيس الأمريكي ترامب مبيعات تصل إلى 600 ألف نسخة في الأسبوع الأول لإطلاقه.

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واحتل الكتاب صدارة لائحة كتب أمازون الأكثر مبيعا منذ 17 أبريل الجاري، لكنه تراجع أمس الثلاثاء إلى المركز الثاني. وقد تم طرح أكثر من مليون نسخة من هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "ولاء أعلى، الحقيقة والأكاذيب والقيادة" حتى الساعة.

ويتناول كومي، البالغ 57 عاما، في كتابه، بشكل مطوّل، سير حياته المهنية كمدع عام ومسؤول في وزارة العدل، والقضايا التي واجهته، إضافة إلى أفكاره حول "القيادة الأخلاقية".

كما يسرد تفاصيل علاقته مع دونالد ترامب الذي يصوّره كـ "رئيس أناني وغير نزيه"، ويقارن الأساليب التي يستخدمها، وخاصة طلبه الولاء لشخصه، بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.

وبالرغم من الرقم الكبير للنسخ المباعة، إلا أن كتاب الصحفي مايكل وولف "نار وغضب" حول ترامب، الذي نشر في يناير الماضي، سجل انطلاقة أقوى، مع بيع مليون نسخة في الأسبوع الأول.

وحتى الآن وصلت مبيعات كتاب وولف الذي يتناول الفوضى في البيت الأبيض إلى أكثر من مليوني نسخة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: أ ف ب