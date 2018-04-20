 
مباشر

مذكرات كومي تكشف عن هواجس ترامب

أخبار العالم

مذكرات كومي تكشف عن هواجس ترامب
Reuters
المدير السابق لمكتب التحقيقات الفديرالي الأمريكي جيمس كومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4wg

قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفديرالي الأمريكي جيمس كومي إن دونالد ترامب تحدث مرارا عن هواجسه إزاء ملف المخابرات وعن الحاجة لضمان الولاء واستبعاد من يقومون بتسريب معلومات.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي ترامب ينفي عزل كومي من منصبه بسبب روسيا

وورد ذلك في مذكرات كومي التي نشرها مؤخرا وتضمنت محادثاته مع الرئيس الأمريكي العام الماضي، وملاحظات على اجتماع في برج ترامب في نيويورك في يناير 2017، عشية تنصيب ترامب.

وتحدث كومي خلال هذا الاجتماع بمفرده مع الرئيس المنتخب عن ملف المخابرات الذي يشمل تفاصيل عن لقاءات مزعومة بين ترامب وعاهرات في موسكو عام 2013.

كما تتحدث المذكرات عن عشاء جمع بين كومي وترامب في البيت الأبيض، بعد نحو أسبوع من حفل التنصيب، وقال كومي إن ترامب أبلغه حينها أنه ينتظر منه الولاء.

وقدمت، أمس الخميس، وزارة العدل الأمريكية المذكرات إلى 3 لجان في مجلس النواب.

من جهته، قال ترامب على "تويتر": "مذكرات جيمس كومي صدرت للتو وتظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مؤامرة أو عقبات. كما إنه سرب معلومات سرية. يا للعجب! هل ستستمر مطاردة الساحرات؟".

وأقال ترامب كومي في مايو 2017 بينما كان يتولى تحقيقا في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وعن احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب ومواطنين روس.

وكتب كومي مذكراته بعد إقالته التي أدت إلى تعيين روبرت مولر محققا خاصا ليواصل التحقيق في مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة