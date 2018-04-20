مذكرات كومي تكشف عن هواجس ترامب

قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفديرالي الأمريكي جيمس كومي إن دونالد ترامب تحدث مرارا عن هواجسه إزاء ملف المخابرات وعن الحاجة لضمان الولاء واستبعاد من يقومون بتسريب معلومات.

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وورد ذلك في مذكرات كومي التي نشرها مؤخرا وتضمنت محادثاته مع الرئيس الأمريكي العام الماضي، وملاحظات على اجتماع في برج ترامب في نيويورك في يناير 2017، عشية تنصيب ترامب.

وتحدث كومي خلال هذا الاجتماع بمفرده مع الرئيس المنتخب عن ملف المخابرات الذي يشمل تفاصيل عن لقاءات مزعومة بين ترامب وعاهرات في موسكو عام 2013.

كما تتحدث المذكرات عن عشاء جمع بين كومي وترامب في البيت الأبيض، بعد نحو أسبوع من حفل التنصيب، وقال كومي إن ترامب أبلغه حينها أنه ينتظر منه الولاء.

وقدمت، أمس الخميس، وزارة العدل الأمريكية المذكرات إلى 3 لجان في مجلس النواب.

من جهته، قال ترامب على "تويتر": "مذكرات جيمس كومي صدرت للتو وتظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مؤامرة أو عقبات. كما إنه سرب معلومات سرية. يا للعجب! هل ستستمر مطاردة الساحرات؟".

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 avril 2018

وأقال ترامب كومي في مايو 2017 بينما كان يتولى تحقيقا في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وعن احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب ومواطنين روس.

وكتب كومي مذكراته بعد إقالته التي أدت إلى تعيين روبرت مولر محققا خاصا ليواصل التحقيق في مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: رويترز