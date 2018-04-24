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أردوغان سيخوض حملته الانتخابية في أوروبا رغم التوترات

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أردوغان سيخوض حملته الانتخابية في أوروبا رغم التوترات
AFP OZAN KOSE
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته خوض حملته الانتخابية في إحدى المدن الأوروبية دون أن يكشف عن البلد الذي من المقرر أن تجري فيه.

وقال أردوغان خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم: "بإذن الله سنعقد في مايو أول اجتماع لنا في قاعة رياضية مغلقة في بلد أوروبي. وقد تم استكمال كل التحضيرات".

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وجدير بالذكر أن الحملة السياسية التركية في أوروبا أثناء الاستفتاء على الإصلاح الدستوري العام الماضي أثارت توترات بين أنقرة وبعض الدول الأوروبية، حيث منعت هولندا وألمانيا السياسيين الأتراك من إجراء الحملة على أراضيهما .

وبعد إعلان أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يوم 24 يونيو المقبل، صرح المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بأنه سيتم منع أردوغان من "استغلال" الجاليات التركية في أوروبا.

كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "السبعة الكبار" في كندا، أن بلاده لن تسمح بإجراء الحملة على أراضيها.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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