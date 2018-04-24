أردوغان يدعو زعيم المعارضة لمنافسته في الانتخابات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أردوغان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية": "لا يزعجنا شيء وبدأنا السير ونعد البيان الانتخابي ونسير نحو الانتخابات وسنجتمع للتعريف بمرشحينا وسنصوغ البيان الانتخابي الذي سنعلن عنه للعموم في 6 مايو المقبل".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات في شهر يونيو هو مراعاة للصالح العام، وسيتم إعلان البيان الختامي في 6 مايو المقبل.

وقال أردغان إننا "عقدنا تحالفا انتخابيا شفافا وصريحا مع حزب الحركة القومية، بينما الآخرون يسعون في الخفاء لإبرام اتفاق هدفه الوحيد، هو العداء لرجب طيب أردوغان".



بدوره، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في وقت سابق، أن الرئيس الحالي لتركيا، رجب طيب أردوغان، سيكون مرشحا عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم لانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو.

المصدر: وكالات

نادر همامي