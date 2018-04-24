بوش الأب يدخل المستشفى بعد يوم من دفن زوجته

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إلى مستشفى في هيوستن بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

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وقال المتحدث باسم أسرة بوش "جيم مكغراث" في بيان، أمس الاثنين، إنه تم إدخال الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 93 عاما، مستشفى ميثوديست في هيوستن، يوم الأحد، بعد يوم من دفن زوجته بربارا.

وأضاف مكغراث في بيان إن بوش "يستجيب للعلاج وتتحسن صحته على ما يبدو".

وشوهد بوش على مقعد متحرك يوم السبت في جنازة زوجته، السيدة الأمريكية الأولى السابقة التي توفيت يوم الثلاثاء. وامتد زواجهما 73 عاما.

وبوش الأب هو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين الباقين على قيد الحياة، وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط، بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش (الابن)، الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وهو كذلك والد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

المصدر: رويترز