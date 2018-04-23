رؤساء أمريكيون سابقون وزوجاتهم في جنازة بربارا بوش

شارك عدد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية في جنازة السيدة الأولى السابقة بربارا بوش، التي توفيت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

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وتوافد كل من باراك أوباما وزوجته ميشيل، وبيل كلينتون وزوجته هيلاري، ومئات من المشيعين على كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة هيوستين بولاية تكساس، يوم السبت، لحضور جنازة زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، وأم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

كما حضرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، إلا أن زوجها الرئيس دونالد ترامب لم يحضر، "لتجنب الاضطرابات التي قد تنجم عن الإجراءات الأمنية الإضافية"، في حال حضوره، بحسب البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "اتضامن وأصلي لأجل عائلة بوش بكاملها".

ومن بين خطباء حفل تأبين بربارا في هيوستين ابنها حاكم فلوريدا السابق جيب بوش.

وعرفت بربارا بارتدائها اللؤلؤ المقلد، وبتعليقاتها اللاذعة، وحس الدعابة، إلى جانب ولائها العميق للعائلة، وتمتعت بشعبية في أوساط المواطنين الأمريكيين العاديين أكثر من تلك التي تمتع بها زوجها وأبناؤها.

وخضعت لعملية في القلب عام 2009 وتلقت العلاج على مدى سنوات من مرض في الغدة، قبل أن تتدهور صحتها خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقت الرعاية في منزلها في هيوستين.

وبربارا بوش أم لخمسة أبناء ولديها 17 حفيدا و7 أبناء أحفاد. وفقدت مولودتها السادسة روبين إثر إصابتها بسرطان الدم فيما كانت لا تزال طفلة.

وهي ثاني امرأة في تاريخ الولايات المتحدة يكون لها ابن وزوج كرئيسين منتخبين.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات