ترامب وميلانيا ينعيان "حامية الأسرة الأمريكية" باربارا بوش

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بالسيدة الأولى السابقة باربارا بوش التي فارقت الحياة أمس، واصفين إياها بالمدافعة عن الأسرة الأمريكية.

وقال الزوجان ترامب في بيان بالخصوص: "بكونها زوجة وأم وجدة، كانت السيدة الأولى السابقة بوش مدافعة عن الأسرة الأمريكية. ومن بين إنجازاتها العظيمة الاعتراف بأهمية محو الأمية كقيمة أسرية أساسية تتطلب المساعدة والحماية. ستظل في الذاكرة طويلا تقديرا لتفانيها في خدمة بلادها والأسرة، وهي تستحق ذلك".

كما ثمن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أيضا مساهمة باربارا بوش في تعزيز القيم الأسرية في الولايات المتحدة.

وقال بيان للزوجين أوباما في هذا الصدد: "سنكون على الدوام ممتنين للسيدة بوش على الكرم الذي أظهرته لنا طوال فترة إقامتنا في البيت الأبيض، لكن نحن نشعر بامتنان أكبر للطريقة التي قضت بها حياتها، والتي دلت على أن خدمة المجتمع، مهمة ونبيلة، ومثال للتواضع والاحترام الذي يعكس أفضل ما في الروح الأمريكية".

وكانت بربارا بوش قد فارقت الحياة أمس عن عمر ناهز 92 عاما، وكان زوجها جورج بوش الأب قد تولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة بين عامي 1989 – 1993.

جورج بوش وبربارا كان التقيا في سن 16 عاما أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد، وعقدا قرانهما عام 1945، وقد عملت بربارا بوش بوصفها سيدة الولايات المتحدة الأولى على الدفع بمحو الأمية الشاملة، وأسست مؤسسة بابارا بوش لمحو الأمية، وخلّفت 5 أبناء، و17 حفيدا، و7 أحفاد أبناء.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر