مذكرا بتدمير مفاعل صدام حسين.. نتنياهو يطالب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على الأسلحة النووية، على خطى رئيس الوزراء الراحل، مناحيم بيغن، الذي دمر المفاعل النووي العراقي.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها خلال احتفالية بمناسبة حلول عيد الاستقلال الـ70 لإسرائيل عقدت في مركز "تراث بيغن" بالقدس: "السياسة الإسرائيلية لم تتغير منذ أيام بيغين. إسرائيل لن تسمح لأنظمة تسعى إلى تدميرنا بامتلاك الأسلحة النووية. لهذا السبب نعارض بشدة الاتفاق النووي، الذي أبرم مع إيران، لأنه يعطيها مسارا مباشرا بلا قيود لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية".

وأشار نتنياهو في كلمته إلى "عقيدة بيغن"، التي تدعو إسرائيل إلى تصفية القدرات النووية كل الدول المعادية لها، وأطلق على الوثيقة اسم رئيس الوزراء الذي خلق سابقة في تاريخ إسرائيل عندما أمر بشن ضربات جوية على المفاعل النووي، الذي جرى إنشاؤه في العراق عام 1981، خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وأضاف نتنياهو: "هذه الاتفاقية تمكن إيران خلال سنوات معدودة من تخصيب اليورانيوم بشكل غير محدود واليورانيوم هو المكون الأساسي في إنتاج القنابل النووية ولا يوجد أي استخدام آخر له. لهذا السبب يجب إصلاح الاتفاقية من أساسها أو رفضها من أساسها".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "أؤمن بأن بيغين قد مثل بالنسبة لنا الالتزام بحماية أمن إسرائيل مهما كان الثمن".

المصدر: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رفعت سليمان