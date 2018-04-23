ظريف عن الاتفاق النووي: كل شيء أو لا شيء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب منه.

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وكتب ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "الرئيس ماكرون محق بخصوص عدم وجود خطة "ب"، إما كل شيء أو لا شيء. على الزعماء الأوروبيين تشجيع ترامب ليس فقط على البقاء ضمن الاتفاق ولكن على البدء في تنفيذ جانبه من الاتفاق بنية صادقة وهو الأهم ".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حذر وزير الخارجية الإيراني من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2016 مع بلاده، بمشاركة 5 دول أخرى، معتبرا أن هذه الخطوة ستمس ثقة دول العالم بواشنطن كشريك في أي اتفاقيات قادمة.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واشنطن إلى البقاء ضمن الاتفاق النووي مع إيران. وقال إن بلاده لا تملك خطة بديلة وإن الولايات المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق ما لم يكن هناك خيار أفضل.

المصدر: رويترز