ماكرون لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أدعو واشنطن للبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، واشنطن إلى البقاء ضمن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ماكرون إن بلاده لا تملك خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني وأن الولايات المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق ما لم يوجد خيار أفضل.

وسيحاول إيمانويل ماكرون في واشنطن إقناع دونالد ترامب بعدم "تمزيق" الاتفاق النووي مع ايران.

وفي الإليزيه، يسود "الأمل" في أن "تساعد" زيارة الرئيس الفرنسي إلى نظيره الامريكي من الاثنين إلى الأربعاء على التحرك في الاتجاه الصحيح حول هذه القضية التي تشكل أولوية قصوى مع اقتراب انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهه ترامب في يناير 2018 إلى الموقعين الأوروبيين على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في 12 مايو.

وإذا لم تجد الدول الثلاث قبل هذا الموعد طريقة لفرض مزيد من القيود على الاتفاقية الموقعة عام 2015 مع إيران لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإن ترامب الذي يندد بوجود عيوب في النص يهدد باعادة العمل بالعقوبات ضد طهران والانسحاب من الاتفاق.

جدير بالذكر أن طهران هددت هي الأخرى باستئناف تخصيب اليورانيوم بقوة في حال الانسحاب من الاتفاق، مؤكدة أنها ستتخذ "تدابير جذرية" لم تكشف عنها.

المصدر: وكالات