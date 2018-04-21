مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان أثناء تفريق مظاهرة في عاصمة مدغشقر

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، اليوم السبت، بجروح جراء تفريق مظاهرة في عاصمة مدغشقر، حسبما أفاد الفرع الإفريقي لإذاعة RFI الفرنسية، نقلا عن مصادر طبية محلية.

وذكرت الإذاعة أن طفلين من بين القتلى، موضحة أن عدة آلاف شخص خرجوا إلى شوارع أنتاناناريفو، السبت، احتجاجا على تبني تشريعات انتخابية جديدة.

وبحسب RFI فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف