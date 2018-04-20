إيطاليا.. برلسكوني يدعو لتشكيل حكومة ائتلافية مع اليساريين

وسط تعثر المشاورات لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا، دعا زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام" سيلفيو برلسكوني إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي اليساري.

وقال برلسكوني خلال جولة له في جنوب البلاد: "أفكر في حكومة يسار الوسط قد تكون متكونة من فريق مختلط وتضم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي"، مشيرا إلى وجود خلافات مع حلفائه في المعسكر اليميني حول هذه المسألة.

ورفض برلسكوني رفضا قاطعا تشكيل ائتلاف مع حركة "خمس نجوم"، التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة، موجها انتقادات شديدة اللهجة إليها.

وقال إن "الـ "خمس نجوم" يشكل خطرا على البلاد. فهو ليس حزبا ديمقراطيا، بل هو حزب العاطلين عن العمل". وأضاف أنه لو قام بتوظيفهم في شركته "ميدياسيت" لكلفهم بـ "تنظيف المراحيض".

وعلى ما يبدو، تسبب موقف برلسكوني بالانقسام في تحالف يمين الوسط، فقد صرح زعيم حزب "الرابطة" اليميني ماتيو سالفيني للصحفيين في ميلانو بأنه "قبل يوم أمس كان التحالف موحدا.. وإذا انسحب أحد، ولجأ إلى عبارات مشينة وتطلع نحو اليسار، فإن هذا يعتبر خيارا لهذا الشخص لوحده"، وذلك في إشارة إلى برلسكوني.

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ورفض سالفيني الدخول في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي.

يذكر، أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يضم أحزاب "الرابطة" و"إيطاليا إلى الأمام" و"إخوة إيطاليا"، فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مارس الماضي دون أن يتمكن من الحصول على عدد الأصوات الكافي لتشكيل الحكومة لوحده.

وأعربت حركة "خمس نجوم" التي حلت ثانية في الانتخابات، عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية مع "الرابطة"، لكنها رفضت دخول حزب برلسكوني في الائتلاف.

أما الحزب الديمقراطي الذي كان حاكما في وقت سابق وخسر الانتخابات، فأعلن أنه لن يدخل الحكومة الجديدة وسيبقى في المعارضة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف