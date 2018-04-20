FBI يعرض مليون دولار مقابل معلومات عن صحفي أمريكي مخطوف في سوريا

في خطوة هي الأولى من نوعها، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مبلغا يصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تساعد في كشف مصير صحفي أمريكي اختطف في سوريا قبل أكثر من خمسة أعوام.

واختفى الصحفي، العسكري الأمريكي السابق، أوستين تيس، البالغ حينئذ 31 عاما من العمر، في أغسطس 2012 وسط ظروف غامضة، أثناء تغطيته الحرب في سوريا، ونُشر بعد شهر تسجيل مصور يظهره معصوب العينين، وهو في قبضة مسلحين مجهولين.

ولم يسلّط منذ ذلك الحين أي ضوء على مصير الصحفي المتعاقد مع صحيفتي "واشنطن بوست" و"ماكلاتشي" وقناة "سي بي إس" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، ولم تكشف عائدية الجهة الخاطفة، وما إذا كانت تسعى إلى الحصول على فدية مقابل الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المبلغ الضخم المعروض مقابل معلومات تتيح الكشف عن مكان تواجد الصحفي المخطوف وتحريره واستعادته إلى الولايات المتحدة يُفسّر بالمخاطر التي يواجهها المواطن الأمريكي المخطوف ومَن سيقدم على تسليم معلومات عنه إلى واشنطن.

ورفضت المتحدثة التعليق على سؤال عما إذا كان هذا العرض الجديد مرتبطا بحصول السلطات الأمريكية على معلومات جديدة في الموضوع.

وأعرب والدا تيس عن إيمانهما بأن نجلهما لا يزال على قيد الحياة، مضيفين أن السلطات الأمريكية والسورية أكدتا لهما أن الخطوات تتخذ بغية تأمين الإفراج عن الصحفي.

المصدر: أسوشيتد برس

نادر عبد الرؤوف