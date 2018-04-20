نتنياهو: 6 دول تخوض مفاوضات جادة بشأن نقل سفاراتها إلى القدس

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ست دول على الأقل تخوض مفاوضات جادة بشأن نقل سفاراتها إلى القدس، وتعهد بتوفير ظروف تفضيلية لسفارات أولى 10 دول ستقدم على هذه الخطوة.

وأشاد نتنياهو، في كلمة ألقاها أمس أمام الدبلوماسيين الأجانب أثناء حفل أقيم في مقر الرئاسة الإسرائيلية بمناسبة "يوم الاستقلال الوطني"، أشاد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب، وشكر غواتيمالا على اتخاذ قرار مماثل بعد الولايات المتحدة.

يسعدني القول إن ست دول على الأقل تخوض مفاوضات جادة معنا بشأن نقل سفاراتها إلى القدس، وأشكر غواتيمالا على فعل ذلك، وسيخلفكم الكثيرون في هذه الخطوة.. وثمة مبدأ بسيط، كما هو معروف، مفاده أن من يأتي أولا يخدم أولا، ولذلك قررت منح أولى 10 سفارات ستنقل معاملة تفضيلية. سوف نساعدكم! بنيامين نتنياهو

وتابع نتنياهو قائلا إن "الاعتراف بالحقيقة يمهد الطريق لتحقيق السلام"، وأكد أنه "لا يمكن إنكار أن القدس هي عاصمة اليهود على مدى ثلاثة آلاف عام".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف