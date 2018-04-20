نتنياهو: 6 دول تخوض مفاوضات جادة بشأن نقل سفاراتها إلى القدس
Reuters/ Amir Cohen
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ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ست دول على الأقل تخوض مفاوضات جادة بشأن نقل سفاراتها إلى القدس، وتعهد بتوفير ظروف تفضيلية لسفارات أولى 10 دول ستقدم على هذه الخطوة.
وأشاد نتنياهو، في كلمة ألقاها أمس أمام الدبلوماسيين الأجانب أثناء حفل أقيم في مقر الرئاسة الإسرائيلية بمناسبة "يوم الاستقلال الوطني"، أشاد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب، وشكر غواتيمالا على اتخاذ قرار مماثل بعد الولايات المتحدة.
وتابع نتنياهو قائلا إن "الاعتراف بالحقيقة يمهد الطريق لتحقيق السلام"، وأكد أنه "لا يمكن إنكار أن القدس هي عاصمة اليهود على مدى ثلاثة آلاف عام".
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
نادر عبد الرؤوف
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