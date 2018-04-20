موسكو: سنقدم أدلة على إسقاط الدفاع الجوي السوري لصواريخ غربية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش الروسي سيقدم قريبا دليلا على إسقاط منظومة الدفاع الجوي السورية لبعض الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "لدى هيئة الأركان العامة (الروسية) صورة واضحة للغاية، لقد راقبنا كل الذي حدث في الوقت الحقيقي، بشكل حي، والإحصائيات التي قدمها العسكريون، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية عنها​​​".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "إذا ادعى شخص ما، أن جميع الصواريخ الـ 105 قد حققت أهدافها، فليقدم إحصائياته.

وقد كشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103، مشيرة إلى أن موسكو ستعيد بحث إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا العدوان.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد صرحت بأن الصواريخ التي أُطلقت أصابت أهدافها في سوريا. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم إطلاق 100 صاروخ، ولم يسقط منها صاروخ واحد، وكلها أصابت أهدافها.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي