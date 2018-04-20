موسكو: العدوان الثلاثي يمنحنا الحق في تزويد سوريا بـ"إس-300"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا، يمنح موسكو الحق في تزويد دمشق بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300".

وقال لافروف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن موسكو كانت، حتى الآونة الأخيرة، تتحمل "المسؤوليات الأخلاقية" أمام شركائها الغربيين، حيث وعدتهم قبل نحو عشر سنوات بعدم تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا.

وأشار عميد الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو راعت حينئذ البرهان الذي استخدمه هؤلاء الشركاء بأن تصدير هذه الأسلحة إلى سوريا قد يؤدي إلى نسف الاستقرار، وذلك بالرغم من أن منظومات "إس-300" سلاح دفاعي حصرا، مشددا على أنه بعد العدوان الثلاثي على سوريا لم تعد روسيا تتحمل أي مسؤوليات أخلاقية أمام واشنطن وحلفائها في هذا المجال.

وأطلقت الدول الثلاث ليلة السبت الماضي أكثر من مائة صاروخ على مواقع تابعة للحكومة السورية تدعي أنها تُستخدم لتصنيع الأسلحة الكيميائية، وذلك على خلفية المزاعم عن استخدام غاز سام في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف