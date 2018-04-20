بوتين مستعد لتلبية دعوة ترامب للقائه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهز للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وردا على سؤال حول سير التحضيرات لقمة روسية أمريكية، قال لافروف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: الرئيس بوتين جاهز لهذا اللقاء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحضير للقمة لم يبدأ بعد.

وتابع: "إذا حدث ذلك... إذا كان هناك أي تطور، فسنبلغكم به أكيدا. لكنني سألفت الانتباه هنا إلى أن دونالد ترامب كان قد أعلن عدة مرات، بعد هذه المكالمة الهاتفية، في تغريداته وفي تصريحاته أنه من الضروري حل المسائل مع روسيا، وأنهم يريدون أن تكون العلاقات مع روسيا جيدة، وأن ذلك أحسن من عدم وجود علاقات جيدة، وأن لا أحد، إلا المجنون، يفكر بشكل آخر. وكل ذلك نسمعه أيضا".

وكان بوتين وترامب اتفقا في وقت سابق هاتفيا على عقد قمة بينهما، وصرح البيت الأبيض حينها بأن القمة يمكن أن تجري في واشنطن.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا