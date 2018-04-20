البنتاغون يؤكد اعتقال "زمار"

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا ألقت القبض منذ أكثر من شهر على رجل مرتبط بهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، أمس الخميس: "يمكننا أن نؤكد أن شركاءنا في قوات سوريا الديمقراطية ألقوا القبض على محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من مواليد سوريا، في إطار عملياتهم المستمرة لدحر داعش داخل سوريا".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية للحصول على تفاصيل أخرى"، مشيرا إلى تقارير تقول إن زمار نال استحسانا داخل التنظيم لتأثيره على رمزي بن الشيبة المتهم بنقل أموال لمنفذي هجمات 11 سبتمبر، ونقل معلومات لمقاتلي القاعدة، وكذلك على محمد عطا الذي قاد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

يذكر أن 19 إرهابيا من تنظيم القاعدة قاموا في 2001 باختطاف 4 طائرات مدنية في الولايات المتحدة، طائرتان منها توجهتا إلى برجي مركز التجارة العالمي، والطائرة الثالثة وجهها الإرهابيون إلى مبنى البنتاغون في ضواحي واشنطن، أما الطائرة الرابعة فقد أسقطت في ولاية بنسلفانيا.

المصدر: رويترز