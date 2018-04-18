قوات كردية تعتقل إرهابيا شارك في هجمات الـ 11 من سبتمبر بنيويورك

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن قائد ميداني كردي في سوريا، بأن قواته اعتقلت مواطنا ألمانيا من أصل سوري شارك في التخطيط لهجمات الـ11 من سبتمبر في مدينة نيويورك عام 2001.

وقال المصدر الكردي إن الموقوف اسمه "محمد حيدر زمار واعتقل من قبل القوة الكردية شمالي سوريا ويخضع الآن للتحقيق".

وأضاف أن زمار شارك في التخطيط لهجمات الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001، التي أسفرت عن مقتل 2977 شخصا.

وقد قام 19 إرهابيا من تنظيم القاعدة في 2001 باختطاف 4 طائرات مدنية في الولايات المتحدة، طائرتان منها توجهتا إلى برجي مركز التجارة العالمي، والطائرة الثالثة وجهها الإرهابيون إلى مبنى البنتاغون في ضواحي واشنطن، أما الطائرة الرابعة فقد أسقطت في ولاية بنسلفانيا.

المصدر: "تاس"

علي الخطايبة