طهران: ردنا لن يروق لواشنطن حال انسحبت من الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة من "عواقب مزعجة" في حال قررت الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال ظريف اليوم الخميس عقب وصوله إلى نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة للسلام: لدى إيران خيارات التصرف حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي"،

وأضاف ظريف: "واشنطن ستندم إذا أوقفت مشاركتها في الاتفاق كما هددت مرارا"، قائلا إن "رد فعل طهران على وقف أمريكا للاتفاق لن يروق لها".

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا