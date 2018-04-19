إقالة حكومة قرغيزستان بعد سحب الثقة منها

وقع رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف مرسوما بإقالة حكومة رئيس الوزراء صابر عيساكوف، تلبية لطلب برلمان البلاد.

وصدق البرلمان اليوم على سحب الثقة من الحكومة بأصوات 101 من أصل 112 نائبا، وذلك بسبب عدم رضا المشرعين إزاء التقرير السنوي عن نتائج عمل الحكومة في عام 2017.

وأدت حكومة صابر عيساكوف اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي، وهذه هي أول مرة في تاريخ البلاد تقال فيها الحكومة بعد سحب البرلمان الثقة عنها.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف