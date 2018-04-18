تسريح 3 آلاف عسكري تركي للاشتباه في صلتهم بغولن

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن السلطات حددت 3 آلاف مجند من أفراد القوات المسلحة يعتقد أن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وأكد وزير الدفاع التركي اليوم الأربعاء، أن فصل أفراد القوات المسلحة التركية المرتبطين بغولن سيجري خلال الأيام المقبلة.

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وذكرت "رويترز" نقلا عن قناة تلفزيونية تركية أن جانيكلي صرح بأن الأفراد العسكريين المشتبه بهم سيعزلون من مناصبهم بموجب مرسوم طوارئ رفع إلى رئاسة الوزراء.

وتتهم أنقرة غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير انقلاب فاشل عام 2016،

ونفى غولن أي صلة له بالانقلاب، وزعم أن كثيرين في تركيا يتحدثون بأن رئيس أركان الجيش، ومدير الاستخبارات الوطنية، والرئيس أردوغان، هم من خططوا لهذا الأمر لتقوية مواقعهم.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة