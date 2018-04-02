أنقرة تصدر مذكرات اعتقال بحق غولن و7 آخرين على ذمة اغتيال السفير الروسي

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق الداعية والسياسي التركي المعارض فتح الله غولن و7 من أعضاء تنظيمه في قضية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات تعتبر غولن المشتبه الرئيسي في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا.

وبين المطلوبين بموجب مذكرات الاعتقال إلى جانب غولن، اثنان من القياديين في تنظيمه هما، شريف علي تيكالان، وإيمري أوسلو غولن، إذ يرجح التحري أن الاغتيال تم بناء على أوامر منهم.

يذكر، أن السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، كان قد اغتيل رميا بالرصاص على يد المدعو مولود الطنطاش، أثناء زيارته معرضا للصور في الـ19 من ديسمبر 2016، فيما تمت تصفية منفذ الهجوم خلال تبادل للنار بينه وبين رجال الأمن.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهم غولن بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي، فيما نفى السياسي المعارض صلته بالاغتيال.

وألقت السلطات التركية القبض على 7 متهمين، لا يزالون قيد الحبس على ذمة التحقيق في الجريمة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف