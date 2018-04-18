مسؤولون أمريكيون: بومبيو اجتمع سرا مع كيم

كشف مسؤولون أمريكيون أن مايك بومبيو المرشح لتولي وزارة الخارجية، قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية مؤخرا، التقى خلالها الزعيم الكوري كيم جونغ أون لبحث القمة المزمع عقدها مع ترامب.

وأوضح مسؤول أمريكي مطلع على مضمون الزيارة، أن محادثات بومبيو مع كيم عززت اعتقاد ترامب بأنه يمكن إجراء مفاوضات واعدة مع بيونغ يونغ حول برامجها النووية والصاروخية.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن زيارة بومبيو رتبت من قبل مدير المخابرات الكورية الجنوبية سوه هون ونظيره الكوري الشمالي كيم يونغ تشول، وكانت تهدف إلى تقييم ما إذا كان كيم مستعدا لعقد محادثات جادة.

إقرأ المزيد

وتابع أن بومبيو، أحد أقرب المستشارين للرئيس الأمريكي الحالي، عاد وأخبره أنه يجدر المضي قدما في إمكانية عقد القمة، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد مكان القمة بعد.

وحين سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، عن تفاصيل زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية، اكتفت بالقول إن "الإدارة لا تعلق على رحلات مدير المخابرات المركزية".

المصدر: وكالات

أحمد باديان