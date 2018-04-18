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رئيسة ليتوانيا تعتبر رئيس حكومتها عديم المبدئية من حيث المبدأ

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رئيسة ليتوانيا تعتبر رئيس حكومتها عديم المبدئية من حيث المبدأ
Reuters
رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايتي
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اعتبرت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي، أن رئيس حكومة بلادها ساوليوس سكفارنيليس أثبت بمحاولته الاختباء وراء وزير الزراعة أنه من حيث المبدأ منحاز وغير مستقل وعديم المبادئ.

وذكرت رئيسة ليتوانيا أن ساوليوس، وعد بالتمسك بالمبدئية والشفافية ولكن ثبت أنه لا يستطيع اتخاذ القرارات بنفسه ويتهرب من المسؤولية ويحاول التستر بوزير لطخ نفسه. 

وأكدت على ضرورة تحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن تصرفات وزير الزراعة التي تنتهك على الأغلب، عدة مواد من الدستور.

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وقالت: "في المادتين 66 و 99 من الدستور، يحظر على أعضاء البرلمان والوزراء الحصول على أي أجور ورواتب على النشاطات غير المتعلقة بالمنصب الموكل لهم وكذلك النشاط الإبداعي. ولكن الوزير كان يدير البزنس الخاص به، باسم والدته، وكان هو الطرف الحقيقي المستفيد".

وأعلن رئيس حكومة ليتوانيا، أن وزير الزراعة سيبقى في منصبه، حتى تنجز الهيئات الأمنية المختصة التحقيق في المعلومات المتعلقة بظروف إدارة عائلته لشركة زراعية.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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