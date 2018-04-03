دول البلطيق تستنجد بترامب من الجارة الكبرى

كشفت وسائل إعلام عما سيطلبه زعماء دول البلطيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة المرتقبة في واشنطن لـ"ردع روسيا".

وأوضح موقع "euractiv" أن زعماء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا سيطلبون من ترامب عددا أكبر من القوات وتعزيز الدفاعات الجوية على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

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وستبدأ اليوم زيارة رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي، والرئيس الإستوني كيرستي كاليولايد والرئيس اللاتفي رايموند فييونيس إلى البيت الأبيض.

ونقل عن مسؤول ليتواني رفيع أن زعماء دول البلطيق سيطلبون من الولايات المتحدة أن ترسل باستمرار إلى دولهم منظومات الدفاع الجوي باتريوت لإجراء تدريبات، وهم أيضا يرغبون في أن يكونوا جزءا من المنظومة الأوروبية المضادة للصواريخ.

وكانت الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي قد صرّحت قبيل الزيارة بأنها تأمل في "أن تدرك الولايات المتحدة وحلفاؤها الآخرون أن أجواء دول البلطيق يجب أن تكون محمية بشكل أفضل".

كما شددت الرئيسة الليتوانية على أنه من "المهم أن تتمركز القوات الأمريكية هنا على أساس دائم في جميع دول البلطيق".

يذكر أن حلف الناتو نشر العام الماضي أربع كتائب متعددة الجنسيات في بولندا ودول البلطيق، فيما أرسل الجيش الأمريكي بطارية باتريوت إلى ليتوانيا للتدريب، وتحدث نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس العام الماضي عن إمكانية نشر باتريوت في إستونيا.

المصدر: expert

محمد الطاهر