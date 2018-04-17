ماكرون يقارن نفسه ببوتين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اعتقاده بأنه "مساو" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لموقع المعلومات الإلكتروني البلجيكي 7sur7 والناطق باللغة الفرنسية.

وكما ذكر الموقع، أن ماكرون عبر عن وجهة نظره هذه للصحفيين خلال اجتماع غير رسمي بعد مقابلة جرت الأحد مع إذاعة RMC بمشاركة مقدم البرامج جان-جاك بوردين ومدير قسم التحليل المعلوماتي لوقع "Médiapart"، إدفي بلينل.

وفقا لـ"7sur7"، فإن بوردين وبلينل، أكدا بنفسهما أن ماكرون قال ذلك في معرض حديثه عن دور بلاده في الأزمة السورية، وأيضا، حول الكيفية التي يُظهر بها الرئيس الفرنسي "رجولته"، لنظيره الروسي.

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ونقل بوردين عن ماكرون، قوله: "أنا على قدم المساواة مع بوتين.. وبوتين، بالمناسبة، يفهمني (في ذلك).. وفي سوريا قررت أن أضرب كي أبعث رسالة إلى بوتين مفادها بأننا أيضا مشاركون في هذا.. وهو يفهم مثل هذه الأمور. مثل هذه القرارات تؤدي إلى السلام في سوريا".

المصدر: RT