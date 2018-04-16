مسؤولون أوروبيون: لا غنى عن روسيا في حل المشاكل الدولية

دعا مسؤولون أوروبيون إلى الحوار مع روسيا، معتبرين أن دورها لا غنى عنه في حل الكثير من الأزمات الدولية، بما فيها الصراع السوري.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، اليوم الاثنين: "حان الوقت للحوار السياسي، وينبغي علينا السير في طريق الحوار مع إيران وروسيا".

وعند تطرقه إلى الأزمة السورية، ندد رينديرز باستخدام السلاح الكيميائي في البلاد، مشددا مع ذلك أن الصراع السوري لا يمكن حله عسكريا. كما دعا الوزير البلجيكي إلى إطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف للتسوية السورية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال: "يجب الالتزام بالحوار السياسي على الساحة الدولية. حتى مع الأطراف التي نختلف معها في الآراء"، مذكرا بأن روسيا لديها مصالحها في البحر المتوسط أيضا.

فيما حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، ميخائيل روت، في مقال كتبه لصحيفة "دي فيلت" ونشر اليوم، من خطورة انتشار ما وصفه بـ"ردود الأفعال البدائية المعادية لروسيا" في المجتمع الأوروبي.

واعتبر روت أن "نهج العزم والتماسك إزاء روسيا" يجب أن يضمن كذلك "حوارا صادقا"، نظرا إلى أن "الكثير من الأزمات الدولية يمكن حلها بمشاركة روسيا فقط".

وشدد على أن دول أوروبا تحتاج إلى "قنوات اتصال وثيقة وفعالة" مع روسيا، مشيرا إلى ضرورة إعادة العمل المشترك ضمن عدد من الأطر الدولية مثل روسيا - الاتحاد الأوروبي ومجلس "روسيا - الناتو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا





