طهران: إسرائيل ستلقى الرد المناسب على قصفها "التيفور"

توعدت طهران تل أبيب بالرد على قصف مطار "تيفور" العسكري السوري في ريف حمص، الذي قتل فيه 7 عسكريين إيرانيين، وأكدت أن إسرائيل ستلقى ردا مناسبا على ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين إن "إسرائيل ستلقى الردود اللازمة على ذلك عاجلا أم آجلا وستندم على فعلتها هذه، إذ لا يمكنها القيام بإجراء مماثل وتكون بمنأى عن العقاب".

وشدد على أن "زمن الضرب والهرب من قبل إسرائيل قد انتهى، والمقاومة في المنطقة قادرة على الرد على هذه الجرائم في الوقت والمكان المناسبين"، لافتا إلى أنه لم يتخذ إلى الآن أي إجراء قانوني في هذا المجال.

وأكد أن "التواجد الاستشاري لإيران في سوريا، يأتي بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية وهو أمر قانوني ولا مخالفة فيه".

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وأعرب عن تعزيته لذوي القتلى الإيرانيين، مؤكدا أنهم قتلوا "أثناء انهماكهم بالشؤون الاستشارية وأداء مسؤوليتهم بجانب الشعب السوري".

وقصفت طائرتان حربيتان من طراز "F-15" مطار "تيفور" العسكري السوري، فجر الاثنين 14 أبريل، وقال الجانب الروسي إنهما تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي.

المصدر: فارس