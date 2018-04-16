 الصين تنتقد استخدام القوة استنادا لمبدأ "المتهم مدان حتى تثبت براءته"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إن استخدام مبدأ "مذنب ما لم يثبت العكس" لتبرير القوة العسكرية ضرب من انعدام الإحساس بالمسؤولية.

وأضافت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: لاحظنا أن مسؤولين بارزين في الدول الثلاث المعتدية على سوريا، أعلنوا أنه "من المرجح أن الحكومة السورية استخدمت السلاح الكيميائي" وأضافوا، أنهم "يبحثون حاليا عن أدلة على ذلك".

وتابعت الدبلوماسية الصينية: "نعتقد، أن الافتراض المسبق لجريمة ترتكبها دولة ذات سيادة بهدف ضربها، تصرف عديم المسؤولية".

وشددت على ضرورة "تحقيق المجتمع الدولي، وبصورة عادلة في حادث الاستخدام المفترض للسلاح الكيميائي في سوريا وأن تكون نتائج التحقيق نزيهة قبل إطلاق الاستنتاجات مهما كانت".

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المصدر: تاس

ادوارد سافين