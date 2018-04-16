ديوكانوفيتش يفوز في انتخابات الجبل الأسود

فاز ميلو ديوكانوفيتش ذو الـ56 عاما في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود، وأعلنت لجنة الانتخابات في الجمهورية أن ميلو ديوكانوفيتش فاز من الجولة الأولى في التصويت.

ونال ديوكانوفيتش 54.15% من الأصوات بعد فرز 97.23٪ من الاستمارات الانتخابية.

وحلّ ثانيا ملادن بويانيتش، الذي يمثل عدة أحزاب معارضة بـ33.24٪ من الأصوات، فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت 63.98%.

ويتزعم الخبير الاقتصادي المعروف ديوكانوفيتش الجبل الأسود دون منازع طيلة الـ27 سنة الأخيرة، حيث قاد بلاده إلى الاستقلال عن صربيا في 2006، والانضمام للناتو العام الماضي، ويحضّر اليوم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر ديوكانوفيتش بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات أن فوزه "انتصار للمستقبل الأوروبي" للجبل الأسود.

وأعلن حزبه الديمقراطي الاشتراكي فوزه في الانتخابات من الجولة الأولى، في حين اعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.

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ومن المتوقع أن يطلق ديوكانوفيتش إصلاحات دستورية وتشريعية تقود البلاد نحو نظام رئاسي جمهوري في بلد يقطنه 620 ألف نسمة.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين