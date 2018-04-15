الموقف من روسيا مفتاح كرسي الرئاسة في انتخابات الجبل الأسود

تشهد جمهورية الجبل الأسود البلقانية اليوم الأحد، انتخابات رئاسية تمتاز باحتدام الصراع بين مرشحين أساسيين أحدهما ميال للغرب والآخر يدعو لتحسين العلاقات مع روسيا.

ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الحزب الحاكم ميلو ديوكانوفيتش، الأوفر حظا في الفوز بالاستحقاق الرئاسي، علما بأنه يمسك بزمام الحكم في البلاد منذ 1991، ويتمتع بموارد إدارية ومالية أكثر بكثير من المرشحين الستة الآخرين الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات الحكومية.

كما يستند ديوكانوفيتش إلى دعم قوي من الغرب، كونه أوصل بلاده إلى العضوية في حلف الناتو العام الماضي، وأيد مسلسل العقوبات الغربية ضد روسيا.

في المقابل، يدعو منافس ديوكانوفيتش الرئيسي والمرشح المستقل ملادين بايانيتش، إلى "إعادة تأهيل" العلاقات مع موسكو، مشيرا إلى ضرورة التخلي عن العقوبات، التي يقول إنها لا تفيد الاتحاد الأوروبي والجبل الأسود، كما يؤمن بأن تطوير العلاقات مع روسيا لا يعيق سعي بلاده إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي.

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ويرى المراقبين، أن ديوكانوفيتش قد يتجاوز عتبة 50% من الأصوات في الجولة الأولى، ولكن إذا اضطر لخوض الجولة الثانية بعد أسبوعين، فمن المحتمل أن يخسر أمام بايانيتش الذي قد يحصل على أصوات أنصار المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى.

يذكر أن الجبل الأسود تتبع نظام الحكم البرلماني، الذي يركز السلطة بيد رئيس الوزراء، تاركا لرئيس الجمهورية صلاحيات محدودة.

المصدر: وكالات

متري سعيد