اليابان.. احتجاج على نشر طائرات "أوسبري" الأمريكية في طوكيو

أعرب يابانيون عن مخاوفهم وخيبة أملهم، اليوم الخميس، بعد النشر المفاجئ لطائرات "سي في 22-أوسبري" الأمريكية في قاعدة عسكرية أمريكية بالعاصمة طوكيو.

وأصيب السكان بالقرب من قاعدة يوكوتا الجوية في مدينة فوسا، بصدمة الثلاثاء عندما أعلنت الولايات المتحدة واليابان وصول الطائرات، في أول نشر لها في اليابان خارج جزيرة أوكيناوا جنوب البلاد، وكان من المقرر في البداية نشر الطائرات، بين سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020 .

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ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن عمدة مدينة فوسا، إيكيو كاتو، القول: "فوجئت بالقرار المباغت لنشر الطائرات دون إبلاغنا بموعد محدد لوصولها قبل ذلك".

وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولي الخارجية اليابانية أبلغوا بنشر الطائرات في 16 مارس، لكن الجيش الأمريكي طلب من الوزارة التكتم على الموعد الجديد بعد تعديله.

وأفادت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء عن إيشيرو هيراتا، وهو رئيس مجموعة من المواطنين المحليين، القول: "هناك عدد كبير للغاية من الأشخاص يعيشون حول هذه القاعدة، لن نتسامح مع نشرها".

وكان الجيش الأمريكي قد أوقف في ديسمبر 2016، مؤقتا طيران أسطول من الطائرات أوسبري في أوكيناوا بعد تحطم إحداها قبالة الساحل الشمالي للجزيرة خلال تدريب ليلي على إعادة التزود بالوقود، ما أسفر عن إصابة أفراد الطاقم.

وفي أغسطس الماضي، سقطت طائرة "أوسبري" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا، ما أسفر عن مقتل 3 جنود.

المصدر: د ب أ