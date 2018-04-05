الناتو يراقب عن كثب تدريبات بحرية روسية في البلطيق

كشف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن أن حلف شمال الأطلسي يتابع ويراقب عن كثب وبانتباه شديد التدريبات الروسية في بحر البلطيق.

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ونقلت صحيفة EUobserver البلجيكية الصادرة يوم الخميس في بروكسل على الإنترنت، عن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قوله من كندا يوم الأربعاء: "إن الحلف يراقب ويتابع عن كثب المناورات العسكرية الروسية في بحر البلطيق".

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ويشار إلى أن روسيا بدأت يوم الأربعاء الاستعدادات لإجراء مناورات مخطط لها مسبقا لأسطول بحر البلطيق الموجود في أقصى الغرب الروسي، في إقليم كالينينغراد، مما دفع السويد إلى تحذير الحركة البحرية المدنية من أن مناطق بحر البلطيق ستكون خطرة بشكل مؤقت على الملاحة، فيما أغلقت لاتفيا جزءًا من المجال الجوي للرحلات المدنية التجارية.

وأبلغ المركز الروسي الموحد لتنظيم وإدارة الحركة الجوية، أن القوات البحرية الروسية ستجري تدريبات على إطلاق الصواريخ في الجزء الجنوبي من بحر البلطيق في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس