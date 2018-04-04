مؤسس فيسبوك يدلي بشهادته أمام الكونغرس بعد فضيحة تسريب البيانات

وافق مالك "فيسبوك" مارك زوكربيرغ على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 11 أبريل في فضيحة تسريب بيانات شخصية للملايين من مستخدمي الموقع لشركة Cambridge Analytica.

وقال رئيس لجنة التجارة والطاقة بمجلس النواب الأمريكي، غريغ والدن: "جلسة الاستماع هذه ستتيح فرصة هامة لتسليط الضوء على المسائل الحادة حول خصوصية بيانات المستخدمين ولمساعدة الأمريكيين على تحسين فهم ماذا يحدث ببياناتهم الشخصية الموجودة في الإنترنت.. نقدر رغبة السيد زوكربيرغ في الإدلاء بشهاداته ونأمل بأنه سيجيب على أسئلتنا في 11 أبريل".

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وشركة Cambridge Analytica التي استعانت حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 بخدماتها، متهمة بالحصول على بيانات شخصية لخمسين مليون مستخدم لـ"فيسبوك" بطريقة غير قانونية ومن دون علمهم، وذلك بغية وضع برمجية لتحليل ميول سياسية للناخبين.

ومن المفترض أن البيانات المسربة كانت يمكن استخدامها خلال حملة ترامب الانتخابية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطالب النواب الأمريكيون زوكربيرغ بالمثول أمام الكونغرس بعد انتشار الفضيحة في مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب

إينا أسالخانوفا