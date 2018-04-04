فرنسا تقلص عدد نواب البرلمان بنحو الثلث

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن باريس ستخفض عدد المشرعين بنسبة 30%، وسيجري انتخاب 15% من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية عام 2022.

وأفاد إدوارد فيليب، الأربعاء، بأن مشروعات القوانين هذه قد تسهم في تحديث كبير للحياة السياسية والبرلمانية بروح المسؤولية والتمثيل والكفاءة.

وتتماشى هذه الإجراءات إلى حد بعيد مع وعود ماكرون الانتخابية، وتأتي نتيجة اتفاق بين حكومته التي تمثل تيار الوسط ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، ودعمه ضروري لإقرار الإصلاحات.

Moins de parlementaires, proportionnelle, cumul des mandats : ce qu'il faut retenir de la réforme des institutions https://t.co/pcYhPGryoZpic.twitter.com/NzMsYValbK — France Bleu (@francebleu) April 4, 2018

المصدر: رويترز