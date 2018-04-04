صربيا.. سجن متهمين بتجنيد وتمويل "داعش" في سوريا

أصدرت محكمة في بلغراد، الأربعاء، حكما مشددا على 7 مواطنين من صربيا بتهمة تمويل وتجنيد أشخاص بدعم "داعش" في سوريا، وعاقبتهم بالسجن بين 7 أعوام ونصف و11 عاما.

وصدرت العقوبات غيابيا ضد 3 من المتهمين السبعة، علما أن أحد المحكومين وردت في شأنه تقارير بأنه لقي مصرعه في سوريا عام 2015.

ونفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات، علما أنه يحق لهم الطعن أمام محكمة استئناف.

وقال محامي الدفاع ماركو زديلار للصحفيين: "العقوبة كبيرة بشكل غير عادي من وجهة نظرنا، بالطبع سنطعن فيها".

ويعد هذا أول حكم من نوعه على صربيين يشتبه بدعمهم متشددين، ويستند جزئيا إلى قانون صدر في 2014 يمنع المواطنين الصرب من المشاركة في صراعات في الخارج، وبدأ العمل به في 2015.

المصدر: رويترز