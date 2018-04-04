كيف تعاملت لندن مع حملة "3 أبريل" للإيذاء بالمسلمين؟

أوضح المستشار القانوني لسفارة مصر في لندن عماد أبو حسين، كيف تعاملت السلطات البريطانية مع الرسائل التحذيرية من إيذاء المسلمين يوم "3 أبريل".

وقال أبو حسين في حديث متلفز: "السلطات البريطانية وجهت رسائل للمسلمات على تطبيق WhatsApp تدعوهن فيها إلى أخذ الحيطة والحذر وإخفاء حجابهن، وتجنب إحضار الأطفال من المدرسة والخروج في جماعات وعدم التواجد في أماكن مغلقة لفترات طويلة".

وأشار إلى أن الشرطة البريطانية تعاملت مع الأمر ليس على أنه جريمة كراهية، وإنما اعتبرته تهديدا في حدود الإرهاب.

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وفتحت السلطات البريطانية في وقت سابق من الأسبوع تحقيقا موسعا، بعد انتشار رسائل مجهولة تدعو لمهاجمة المسلمين في بريطانيا، وتعذيبهم وحرقهم بالأحماض والنار في المساجد.

وبينت الرسائل أن العنف اللفظي يمنح لمنفذه 10 نقاط، وهتك حجاب المسلمة 25 نقطة، أما الإقدام على حرق مسجد، فيوفر للجاني 1000 نقطة، ناهيك عن نقاط أخرى لم تتضح ماهيّتها.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

أحمد باديان