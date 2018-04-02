مسلمو بريطانيا يتبادلون رسائل التحذير من حملة "3 أبريل" للإيذاء بهم

تبادل مسلمو بريطانيا رسائل تحذيرية تدعو النساء المسلمات لإخفاء حجابهن وتجنب إحضار الأطفال من المدرسة بمفردهن مع اقتراب ما يسمى بـ "يوم عقاب المسلمين".

وأشار موقع Mirror البريطاني إلى أن الرسائل التي تم تبادلها على تطبيق WhatsApp، دعت أيضا إلى إغلاق المسلمات الأبواب على أنفسهن بشكل جيد وتفسير الوضع بهدوء لأطفالهن، وتوعيتهم مما يسمى بهجوم "يوم عقاب المسلمين" المنتظر في الـ3 من أبريل.

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وفتحت السلطات البريطانية في وقت سابق من الأسبوع تحقيقا موسعا، بعد انتشار رسائل مجهولة تدعو لمهاجمة المسلمين في بريطانيا، وتعذيبهم عن طريق الهجمات بالأحماض والحرق بالنار في المساجد.

وبينت الرسائل أن العنف اللفظي يمنح لمنفذه 10 نقاط، وهتك الحجاب عن المسلمة 25 نقطة، أما الإقدام على حرق مسجد، فيوفر للجاني 1000 نقطة، ناهيك عن نقاط أخرى لم تتضح ماهيّتها.

من هو الإرهابي ؟

شوفوا تهديدات بعض الإنجليز للمسلمين في بريطانيا !!! pic.twitter.com/pek0ea7Ftc — محمد الفوزان (@mf2529) ٣١ مارس، ٢٠١٨

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ودعت السعودية رعاياها في المملكة المتحدة إلى اتباع تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحيطة والحذر، على خلفية انتشار تلك الرسائل.

كما طلبت السفارة الكويتية في لندن من الكويتيين في المدن البريطانية أخذ الحيطة والحذر بعد المنشورات التي تدعو إلى إيذاء المسلمين.

المصدر: Mirror

أحمد باديان