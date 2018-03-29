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السفارة السعودية في لندن تدعو رعاياها لتوخي الحذر

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في لندن تدعو رعاياها لتوخي الحذر
Reuters
الشرطة البريطانية
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دعت السفارة السعودية في لندن رعاياها الموجودين في المملكة المتحدة إلى اتباع تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحيطة والحذر.

وذكرت السفارة في تغريدات على حسابها في "تويتر" أنها تطمئن مواطنيها وأنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة للمسلمين، التي يتم تداولها.

وأضافت السفارة أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية، وتحث أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها.

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المصدر: وكالات

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