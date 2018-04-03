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شويغو يبحث مع نظيره الصربي توريد الأسلحة الروسية

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شويغو يبحث مع نظيره الصربي توريد الأسلحة الروسية
Twitter @mod_russia
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الصربي ألكسندر فولين توريد مروحيات ودبابات وغيرهما من الأسلحة الروسية إلى صربيا.

وقال فولين للصحفيين في أعقاب مباحثاته مع شويغو في موسكو، اليوم الثلاثاء: "بحثنا شراء 4 مروحيات للنقل من نوع "مي 17"، و4 مروحيات قتالية "مي 35". كما تحدثنا عن مواصلة التعاون العسكري التقني، ومواصلة تجهيز وتحديث مقاتلات "ميغ" وشراء وتوريدات دبابات "تي 72" والعربات المدرعة "بي أم بي 2" وبعض الأنواع الأخرى من الأسلحة".

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وأكد أن الجيش الصربي يحاول تجهيز نفسه بأكبر عدد ممكن من الأسلحة، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين دائما لأسوأ السيناريوهات".

وقدم الوزير الصربي الشكر للجانب الروسي، مضيفا أن "صربيا المسلحة تعتبر الدولة الضامنة للاستقرار في منطقة البلقان"، وأن بلاده تحتاج إلى جيش قوي من أجل الحفاظ على السلام.

ومن المقرر أن يشارك الوزير الصربي في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينعقد يومي 4 و5 أبريل الجاري. وعلى هامش المؤتمر من المقرر أن يلتقي أيضا نظيريه الهندي والإيراني.

المصدر: تاس

أنطون زوييف

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