وزير خارجية كوريا الشمالية يصل الصين ضمن جولة خارجية

وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إلى بكين، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، بعد أسبوع من زيارة غير مسبوقة للزعيم كيم جونغ أون إلى العاصمة الصينية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، عن زيارة ري يونغ هو، ولقائه نظيره الصيني وانغ يي، لكنه لم يفصح عن القضايا التي يرجح أن تتم مناقشتها، مكتفيا بالإشارة إلى أن الزيارة ستكون قصيرة.

إقرأ المزيد

والتقى كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أول رحلة له إلى الخارج، منذ ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل في ديسمبر 2011.

ويتوقع أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي في الـ27 من أبريل قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، واجتماعا تاريخيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يحفز بيونغ يانغ وبكين على إصلاح علاقاتهما المتوترة.

وتحسنت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وجيرانها منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الشطر الجنوبي حيث أرسل كيم لاعبين ومشجعات وشقيقته كمبعوثة.

المصدر: أ ف ب