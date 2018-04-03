سيئول: قمة الكوريتين يجب أن تنتج اتفاقا شاملا حول نزع السلاح النووي

أكدت سيئول أن الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه عبر المحادثات المرتقبة مع الشمال، هو التوصل إلى اتفاق شامل وتدريجي على نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول بارز في مكتب الرئاسة في سيئول قوله اليوم الثلاثاء: "لم قطع أي خطوة حتى الآن ومن الضرورة وضع إطار كبير لقضية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية خلال محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين، ورسم صورة كاملة حول مجمل قضايا المنطقة أثناء محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وأضاف: "الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، لا يمكن تنفيذه إلا على مراحل"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يجب الاتفاق عليه خلال القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية أساسية وخارطة طريق، ومن ثم التفاوض انطلاقا من الهدف الأساسي، موضحا أن ما يحدث الآن هو بمثابة مرحلة تمهيدية.

وتوقع المسؤول النقاش على نطاق واسع في محادثات القمة بين الكوريتين المقررة نهاية الشهر الحالي، مضيفا أنه بناء على نتائج هذه القمة ستتخذ خطوات تحضيرية لمحادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة المزمعة الشهر المقبل.

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ومع ذلك، اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية تبني الكوريتين والولايات المتحدة إعلانا مشتركا حول السلام خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، "حتى وإن ظهرت مثل هذه الفكرة في أذهان البعض".

وزير الخارجية الصيني فان يي، لفت من جهته إلى حدوث "تحولات إيجابية" في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن أمله في أن يجري التحضير للقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن بشكل سلس، داعيا كل الأطراف إلى "متابعة التركيز" وتفادي ما وصفه بـ"العوامل المخربة".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدأتا قبل يومين بإجراء مناورات عسكرية سنوية مشتركة في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما تعتبره بيونغ يانغ عملا استفزازيا يعكر أجواء التقارب الحاصل بين الكوريتين.

المصدر: وكالات

متري سعيد