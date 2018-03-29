انطلاق مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

انطلقت اليوم الخميس مباحثات ثنائية بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، بشأن الأعمال التحضيرية للقمة المرتقبة بينهما، والمتوقع عقدها في أبريل القادم.

وترأس الوفد الشمالي ري سون غوون رئيس الوكالة الحكومية الكورية الشمالية المسؤولة عن شؤون العلاقات مع كوريا الجنوبية، ومسؤولان آخران هما جون جونغ سو وكيم ميونغ إيل، فيما قاد الوفد الكوري الجنوبي وزير توحيد الكوريتين تشو ميونغ غيون.

ومن المقرر أن يبحث المسؤولون في محادثاتهم التي انطلقت صباح اليوم في الجانب الشمالي من قرية الهدنة بانمونجوم الحدودية، موعد وجدول الاجتماع المرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

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وفي السياق ذاته ذكّر مصدر رئيسي في المكتب الرئاسي الجنوبي بأنه من المرجح أن يتم تحديد موعد محادثات القمة بين الكوريتين وجدول أعمالها خلال محادثات اليوم، مضيفا أنه يعتقد بأن نتائج تلك المحادثات ستكشف للعلن بعد ظهر اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر عقد محادثات رفيعة أخرى بين البلدين، قبيل محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين.

المصدر: وكالات

أحمد باديان