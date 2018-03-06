كيم يعلن عزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوفد مبعوثي كوريا الجنوبية لتبادل وجهات النظر بشأن تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الجارتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم الشمالي أعرب خلال لقائه الوفد الجنوبي عن "رغبته القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين وعزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين".

وأضافت: "القائد الأعلى بحث بشكل معمق مع الوفد الجنوبي الآراء الرامية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتكثيف الحوار والاتصال بين الأطراف" بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية أبلغ بدوره كيم نية "الرئيس الجنوبي مون جيه إن عقد لقاء على مستوى رفيع بين البلدين لتبادل وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف" في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أن الزعيم الشمالي وجه المنظمات المعنية "لاتخاذ خطوات فورية لتحقيق هذه الغاية".

Reuters KCNA KCNA

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم وي غيوم في لقاء صحفي اليوم إن "اللقاء ومأدبة العشاء بين الوفد الكوري الجنوبي والزعيم كيم استمر 4 ساعات و12 دقيقة منذ الساعة 6:00 مساء أمس الاثنين في مبنى حزب العمال الحاكم".

وحضر اللقاء، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو يونغ الشقيقة الصغرى للزعيم كيم، ونائب رئيسة اللجنة المركزية للحزب كيم يونغ تشول، الذين كانا في الوفد الشمالي إلى بيونغ تشانغ لحضور افتتاح واختتام دورة الألعاب الأوليمبية.

إقرأ المزيد

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها كيم جونغ أون وفدا من كوريا الجنوبية في العاصمة بيونغ يانغ، منذ توليه الرئاسة في عام 2011.

وضم الوفد الجنوبي 10 مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس مكتب الأمن القومي بالبيت الأزرق ورئيس جهاز الاستخبارات.

المصدر: وكالات

أحمد باديان