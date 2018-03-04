سيئول تتوسط لحوار تسوية بين بيونغ يانغ وواشنطن

قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إرسال وفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى إلى الجارة الشمالية في مساع منه لإطلاق حوار للتسوية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن يون يونغ تشان السكرتير الإعلامي للمكتب الرئاسي قوله اليوم الأحد: "يرأس الوفد مستشار الأمن الوطني الرئاسي جونغ وي يونغ، ويضم رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية سو هون، ونائب وزير الوحدة تشون هيه سونغ، والنائب الثاني لرئيس الاستخبارات كيم سانغ غيون، والمسؤول في المكتب الرئاسي يون غون يونغ".

وأشار المتحدث إلى أن الوفد سيصل إلى بيونغ يانغ بعد ظهر غد الاثنين على متن طائرة خاصة للاجتماع بكبار المسؤولين الكوريين الشماليين وبحث سبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتوفير بيئة ملائمة لإطلاق حوار بناء بين بيونغ يانغ وواشنطن خدمة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ولفت إلى أن الوفد سيتوجه بعد عودته من بيونغ يانغ في الـ6 من مارس الجاري إلى واشنطن لإطلاعها على نتائج زيارتهم إلى الشمال، مضيفا أنهم سيواصلون التشاور المكثف مع الصين واليابان في هذا الصدد.

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وأكدت بيونغ يانغ في وقت سابق، أنها لن تتسوّل الحوار مع الولايات المتحدة ولم تجلس إلى طاولتها أبدا للتفاوض وفقا لشروطها، بل استنادا إلى مبدأ الندية والحوار المتكافئ.

وقال المتحدث باسم خارجية بيونغ يانغ: "لم نقبل طيلة عقود من الزمن الجلوس إلى واشنطن وفقا لشروطها المسبقة للتفاوض، ولن نتنازل عن مبدأنا هذا في الحوار معها أبدا ولن نتسول الحوار مع واشنطن".

المصدر: وكالات

أحمد باديان