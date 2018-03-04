بيونغ يانغ: لن نتسوّل الحوار مع واشنطن

أكدت كوريا الشمالية أنها لن تتسوّل الحوار مع الولايات المتحدة وأنها لم تجلس إلى طاولتها أبدا للتفاوض وفقا لشروطها، بل استنادا إلى مبدأ الندية والحوار المتكافئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن المتحدث باسم خارجية بيونغ يانغ قوله، إن الحوار مع واشنطن "ممكن شريطة الندية فيه، وعدم فرض الشروط المسبقة له".

وأضاف: "لم نقبل طيلة عقود من الزمن الجلوس إلى واشنطن وفقا لشروطها المسبقة للتفاوض، ولن نتنازل عن مبدأنا هذا في الحوار معها أبدا".

وتابع: "معنيون بحل القضايا العالقة بطرق دبلوماسية وسلمية عبر الحوار والمفاوضات، لكننا لن نتسول الحوار مع واشنطن".

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وجاءت رسالة بيونغ يانغ هذه، في الوقت الذي تحضر فيه سيئول لإرسال مبعوثها الخاص إلى الجارة الشمالية في إطار مساعي إطلاق الحوار لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وخاصة بعد الانفراج النسبي بين البلدين عقب الألعاب الشتوية التي أقيمت في بيونغ تشانغ مؤخرا.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان