بيونغ يانغ تهدد واشنطن بسبب المناورات مع سيئول

هددت كوريا الشمالية، بمواجهة الولايات المتحدة، في حال أجرت الأخيرة تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن التدريبات ستضر بجهود المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مستشار أمني للرئاسة، قوله، إن "من المقرر أن تبدأ واشنطن التدريبات المشتركة في أبريل/نيسان المقبل".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، "إذا استقرت الولايات المتحدة في نهاية الأمر على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ ستواجه واشنطن وفق ما تراه مناسبا كإجراء مضاد".

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وأضافت، "على الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها عما سيترتب على ذلك من عواقب".

وأعلنت الولايات المتحدة في 23 فبراير الماضي، عزمها فرض أكبر حزمة من العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "المرحلة الثانية"، في حال عدم نجاح تلك الخطوات، ستكون "وبالا على العالم".

المصدر: رويترز