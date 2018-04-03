اليمن.. 84 وفاة بمرض "الدفتيريا" خلال 5 أشهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها سجلت 84 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن، منذ أواخر أكتوبر 2017.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23 وفي 191 مديرية من أصل 333.

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وأفاد التقرير بأنه تم أيضا رصد 1516 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات، كاشفا أيضا أن محافظتي إب (وسط)، والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وأطلقت وزارة الصحة اليمنية، مؤخرا، حملة واسعة للتطعيم ضد مرض "الدفتيريا"، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، واستهدفت أكثر من 2.6 مليون طفل.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه بإصابتها بالمرض 1 مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى، وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

المصدر: وكالة "الأناضول"